اليوم السابع
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"تعليم القاهرة" تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:34 م
"تعليم القاهرة" تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية إنفوجراف
كتب سيد الخلفاوى

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حذرت مديرية التعليم بالقاهرة، من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والطلبة، حيث وجه أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية، بوضع خطة لمجابهة تلك الظاهرة السلبية ومتابعة تنفيذها بالمدارس.

 

وشدد "موسى" على منع كافة أشكال العنف والعقاب البدني. والتنمر داخل المدارس. وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي. وحظر إستخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب والطالبات والمعلمين

 

كما دعا " موسى " الإدارات التعليمية والمدارس ومسئولي الأنشطة والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين. إلي التعاون وتوعية الطلاب بخطورة تلك الألعاب. والتأكيد علي عدم ممارستها حرصا علي سلامتهم. مع التأكيد علي الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلائم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

 

وأشار مدير تعليم القاهرة، إلي أن الألعاب الإلكترونية والمتداولة تمثل خطورة بالغة علي حياة أبناؤنا الطلاب شباب مصر ومستقبلها

 

وشدد مدير المديرية علي أهمية وجود رقابة من ولي الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التي من الممكن أن تؤثر علي شخصيتهم فيما بعد ووقوعهم فريسة لإدمان هذه الألعاب الإلكترونية الخطيرة.

 


التعليم

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