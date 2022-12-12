تعرف على كميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها

‎كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر الأرقام الخاصة بكميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى وحتى 9 ديسمبر الجارى.

‎وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الافراجات توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، لافتا الى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

‎1- شمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار.

‎2- تم الافراج عن حوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

‎3- إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر " 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة ، 384 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.