اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على كميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:04 ص
تعرف على كميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها وزارة الزراعة - أرشيفية
‎كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر الأرقام الخاصة بكميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى وحتى 9 ديسمبر الجارى.
 
‎وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الافراجات توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، لافتا الى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.
 
تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار. 
 
‎1- شمل الإفراج عن  83 ألف طن من الذرة  بحوالي 30 مليون دولار.
‎2- تم الافراج عن حوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2 مليون دولار.
‎3- إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر "  1.110 مليون طن منهم 726  ألف طن ذرة ، 384 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.
 
 

الزراعة

فول الصويا

مستلزمات الاعلاف

الذرة



الموضوعات المتعلقة

استعدادات وزارة الزراعة لموسم زراعة القمح.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:00 ص

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الزيمبابوى التعاون المشترك بين البلدين

السبت، 10 ديسمبر 2022 11:48 ص

وزير الزراعة يلتقى نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيفوارى بأبيدجان

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:40 ص

وزير الزراعة: أفريقيا تحتاج لبناء نظم غذائية تساعد فى إنهاء حالة الجوع

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:46 ص

تعرف على أهم نصائح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة للمزارعين

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 02:00 ص

وزير الزراعة يصل كوت ديفوار للمشاركة فى اجتماع دعم الغذاء والأمن الغذائى بأفريقيا

الخميس، 08 ديسمبر 2022 09:51 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة