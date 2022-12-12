اليوم السابع
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تعاون بين جامعتي النيل الأهلية وسوهاج في البرامج التدريبية.. صور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:44 ص
تعاون بين جامعتي النيل الأهلية وسوهاج في البرامج التدريبية.. صور الوفد أثناء زيارته لمحافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أستقبلت جامعة سوهاج وفد رفيع المستوى من قيادات كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية في زيارة رسمية إلى جامعة سوهاج، التقى خلالها الوفد بالدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسية، وذلك في إطار هدف كلية التعليم المستمر الخاص بإتاحة الموارد والفرص التعليمية في جميع أنحاء مصر.

جاءت الزيارة في إطار تحقيق إستراتيجية جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، في التواصل مع كافة القطاعات المجتمعية والخدمية والطلابية.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، أن زيارة جامعة سوهاج هدفت بشكل أساسي إلى التعرف على المشتركات بين الجامعتين تمهيدا لوضع برامج تدريبية للعمل عليها، هذا بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك ما بين جامعة سوهاج وكلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، كما ناقش اللقاء الدورات التي تقدمها جامعة النيل الأهلية وكلية التعليم المستمر، وذلك من أجل التعاون الأكاديمي المشترك وتقديم دورات كلية التعليم المستمر داخل مقر محافظة سوهاج وتقديمها بنظام الاونلاين.


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