تطوير شامل لطريق طراد النيل فى الجيزة لخدمة 6 قرى بتكلفة 20 مليون جنيه

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق فى استكمال أعمال توسعة ورصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم، والذى يعد أحد الشوارع الرئيسية الهامة بالمركز وجارى تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمديرية، وذلك بمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

ويشهد الطريق أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2,5 كم، لخدمة 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.

ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه.

ويعد طريق طراد النيل، من أهم الطرق الحيوية فى مركز أوسيم، والطريق الوحيد الذى يربط مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي.