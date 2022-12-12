اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تطوير شامل لطريق طراد النيل فى الجيزة لخدمة 6 قرى بتكلفة 20 مليون جنيه

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:36 ص
تطوير شامل لطريق طراد النيل فى الجيزة لخدمة 6 قرى بتكلفة 20 مليون جنيه تطوير طريق طراد بأوسيم
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق فى استكمال أعمال توسعة ورصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم، والذى يعد أحد الشوارع الرئيسية الهامة بالمركز وجارى تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمديرية، وذلك بمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

ويشهد الطريق أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2,5 كم، لخدمة 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.

ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه.

ويعد طريق طراد النيل، من أهم الطرق الحيوية فى مركز أوسيم، والطريق الوحيد الذى يربط مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي.

 
تطوير شامل لطريق طراق النيل
تطوير شامل لطريق طراد النيل

تطوير رصف طريق طراد النيل في الجيزة
تطوير ورصف طريق طراد النيل في الجيزة

تطوير طريق طراد النيل بأوسيم
تطوير طريق طراد النيل بأوسيم

تطوير ورصف طريق طراد النيل في الجيزة
تطوير ورصف طريق طراد النيل في الجيزة

 


طريق طراد النيل

رصف الطرق

رفع كفاءة الطرق

منشأة القناطر

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: إنفاق 20 مليون جنيه شهريا للنهوض بمستوى النظافة فى الشوارع

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:12 م

محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الإخلاص وجهود شفط تجمعات المياه

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:43 م

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ تغطية ترعة المريوطية بين قطاعات الهرم وفيصل

الخميس، 08 ديسمبر 2022 12:23 م

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحى بالبدرشين.. صور

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 03:32 م

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد.. صور

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 02:13 م

محافظة الجيزة تواصل تطوير ورصف طريق برقاش الخطاطبة بطول 2كم

الخميس، 24 نوفمبر 2022 05:58 م

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بكرداسة

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 03:49 م

محافظة الجيزة تعلن تطوير الطريق السريع نطاق قرية مزغونة بالبدرشين.. صور

السبت، 19 نوفمبر 2022 10:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة