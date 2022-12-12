تدريب أعضاء النادى الثقافى على فنون الخط العربى فى شباب بيلا.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية عن فنون الكتابة بالخط العربي لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب بيلا، ضمن فعاليات الصالون الثقافي وذلك برعاية وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورشة تخللها تقديم المواهب الفنية عروضهم الأدبية في الشعر والإنشاد الديني والإبتهالات، مشيرًا إلى اهتمام النادي الثقافي بالاستعانة المتخصصين فى المجال الأدبى لتقديم ورش العمل كان من بينهم السيد أحمد حافظ، مدرب ورشة الخط العربي وقام بتقييم تجارب الشباب في الكتابة بالخط العربي، ليحصل المتميزين منهم على جوائز تذكارية وشهادات تقدير.

تقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، بإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، تابع التنفيذ محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، تنفيذ همت مصطفى، منسق النادي الثقافي بالمحافظة، حسن عباس المخرج المسرحي و منسق النادي في بيلا.



التدريب على الخط العربي



تدجريب الفتيات على الخط العربي



تدريب أعضاء النادي الثقافي على فنون الخط العربي فى شباب بيلا