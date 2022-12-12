اليوم السابع
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تحرير 46 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط 

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:27 ص
تحرير 46 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط  حملة تموينة-أرشيفية
دمياط معتز الشربينى 

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شن رجال تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد 46 محضرا منها 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر بيع بازيد عن السعر الرسمى للأرز الأبيض والسكر، 3 مندوب توزيع غاز بدون تصريح وغير معلن عن السعر 4 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات محظور استعمالها، 3 محاضر لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش والذبح خارج المجزر، 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 8 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها  .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة وبذل أقصى الجهود لمحاربة الاحتكار وحجب السلع وحماية المستهلك .
 
 
 

 


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