تحرير 46 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة وبذل أقصى الجهود لمحاربة الاحتكار وحجب السلع وحماية المستهلك .

شن رجال تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد 46 محضرا منها 3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر بيع بازيد عن السعر الرسمى للأرز الأبيض والسكر، 3 مندوب توزيع غاز بدون تصريح وغير معلن عن السعر 4 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات محظور استعمالها، 3 محاضر لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش والذبح خارج المجزر، 22 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 8 محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها .