تحرير 256 محضرا ضد الممتنعين عن توريد الأرز مع إعفاء حيازات فدان فأقل

حررت الإدارات التموينية بمديرية تمرين دمياط 256 محضرا ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز، من واقع كشوف الحصر الوارده من وزارة الزراعة والتى تشير إلى مساحة الحيازه المنزرعه أرز والجمعية الزراعية التابع لها وقيام المزارع بتوريد المعدل المقرر أم لا وكمية التوريد ، وقد تم استبعاد المساحات فدان فأقل وإعتبار التوريد بشأنه إختياريا، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.
وأكد علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط انه جارى إستكمال الفحص، واتخاذ اللازم قانونا ضد كل من ورد بكشوف حصر الممتنعين عن التوريد، مع استمرار موسم التوريد حتى 15 يناير 2023 لإتاحة الفرصة أمام الجميع لإستيفاء الكميات المقررة.
تحرير 256 محضرا ضد الممتنعين عن توريد الأرز مع إعفاء حيازات فدان فأقلالإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:06 ص
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حررت الإدارات التموينية بمديرية تمرين دمياط 256 محضرا ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز، من واقع كشوف الحصر الوارده من وزارة الزراعة والتى تشير إلى مساحة الحيازه المنزرعه أرز والجمعية الزراعية التابع لها وقيام المزارع بتوريد المعدل المقرر أم لا وكمية التوريد ، وقد تم استبعاد المساحات فدان فأقل وإعتبار التوريد بشأنه إختياريا، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.
الموضوعات المتعلقة
7 مناطق تشهد مشروعات تطوير الطرق فى محافظة دمياط.. تعرف عليهاالجمعة، 09 ديسمبر 2022 06:00 ص
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة دمياط.. صورالخميس، 08 ديسمبر 2022 06:14 م
نائب محافظ دمياط يبحث رفع نواتج تطهير الترع والمصارفالأربعاء، 07 ديسمبر 2022 12:47 م
محافظ دمياط تفتتح العيادات الخارجية بمستشفى جامعة حورسالثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 08:47 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة