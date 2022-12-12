تحرير 256 محضرا ضد الممتنعين عن توريد الأرز مع إعفاء حيازات فدان فأقل

دمياط معتز الشربينى

حررت الإدارات التموينية بمديرية تمرين دمياط 256 محضرا ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الأرز، من واقع كشوف الحصر الوارده من وزارة الزراعة والتى تشير إلى مساحة الحيازه المنزرعه أرز والجمعية الزراعية التابع لها وقيام المزارع بتوريد المعدل المقرر أم لا وكمية التوريد ، وقد تم استبعاد المساحات فدان فأقل وإعتبار التوريد بشأنه إختياريا، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.





وأكد علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط انه جارى إستكمال الفحص، واتخاذ اللازم قانونا ضد كل من ورد بكشوف حصر الممتنعين عن التوريد، مع استمرار موسم التوريد حتى 15 يناير 2023 لإتاحة الفرصة أمام الجميع لإستيفاء الكميات المقررة.











