تجديد حبس قاتل محامى كرداسة داخل مكتبه رميا بالرصاص 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بإطلاق النار على محام داخل مكتبه وقتله للانتقام منه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى منطقة كرداسة، لتمثيل المتهم الجريمة. حضر المتهم فى حراسة أمنية مشددة، وبدأ بتمثيل كيفية تنفيذ جريمته، وقتل المحامى الخاص به بإطلاق عدد من الأعيرة النارية صوبه.

واعترف المتهم بإطلاق النار على محامى داخل مكتبه وقتله للانتقام منه، مبررا فعلته بأنه باعه لأهل طليقته، حيث كان موكلاً لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة طليقته وعندما خسرها الضحية لصالح أهل طليقته قرر الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربًا.

من جانبها، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بإطلاق النار على محامى داخل مكتبه وقتله للانتقام منه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

استمعت النيابة العامة لأقوال والد المجني عليه في واقعة إطلاق النار على شاب داخل مكتبه بالقرب من شركة الكهرباء بكرداسة في الجيزة، واكد والد الضحية ان المتهم من نفس قريتهم وسابق اتهامه في عدد من القضايا وأنه فرا هارباً عقب ارتكابه لجريمته .

كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال عامل كان متواجد مع المجني عليه داخل المكتب وشاهد على الواقعة لاستكمال التحقيقات والتوصل إلى الحقيقة، وكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وتبين من التحريات أن عقب علم المتهم بصدور الأحكام لصالح الطرف الثاني، قرر الانتقام من الضحية وقتله،داخل مكتبه، وفر هاربا.

كما كشفت المعاينة لموقع الحادث ومناظرة الجثة عن إصابة المجنى عليه ب طلقات في الصدر وأنحاء متفرقة بالجسم، كما تبين من المعاينة لمحيط الحادث وجود طلقتان في الصدر و5 طلقات في الحائط، تم نقل إلى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتم التحفظ على فوارغ الطلقات المتواجده بمحيط الحادث .

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب لقى حتفه برصاص مجهولين داخل مكتبه في كرداسة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب لإطلاق نار داخل مكتبه في منطقة أبو رواش بكرداسة، ونقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، كما تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وفر قاتله هاربا.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.