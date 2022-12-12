اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:28 م
أكرم القصاص
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تأجيل التصويت على رئيس مؤقت للكنيست الإسرائيلى إلى الثلاثاء

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:07 م
تأجيل التصويت على رئيس مؤقت للكنيست الإسرائيلى إلى الثلاثاء الكنيست الإسرائيلى
وكالات

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أعلن حزب "الليكود" صاحب الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي، تأجيل طرح التصويت على انتخاب رئيس مؤقت لـ"الكنيست"، للثلاثاء.

وانتخاب رئيس جديد تابع للأغلبية، سيفتح الباب أمام عملية تشريع التعديلات القانونية المتفق عليها بين أحزاب معسكر اليمين و"الليكود"، والمطلوبة لتمكين بعض الوزراء المستقبليين من تسميتهم للمناصب.

وكان حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، قال الخميس، إن الأخير طلب تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة الجديدة 14 يوماً، مشيراً إلى تأخر الاتفاق على أدوار شركائه في الائتلاف.

 

 


إسرائيل

الكنيست الإسرائيلى

رئيس الكنيست

حزب الليكود



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