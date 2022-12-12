بيرو تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل شخصين خلال مظاهرات دامية.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارت، حالة الطوارئ فى محاولة لاستعادة النظام الداخلى، وذلك بعد مقتل شخصين خلال مظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

وقالت رئيسة بيرو: تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق الصراع الاجتماعي الشديد، لقد وجهت تعليمات لاستعادة السيطرة على النظام الداخلي سلميا دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين"، حسبما نقلت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.



اعمال شغب فى بيرو

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات خرجت فى الشوارع البيروفية وادت إلى إغلاق الطرق والمطارات، واشتبك المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول، بيدرو كاستيلو، مرة آخرى ودعت المنظمات الاجتماعية الى إضراب لاجل غير مسمى اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأعلن وزير الداخلية سيزار سيرفانتس، مقتل شخصين فى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على حكومة بيرو الجديدة فى مدينة أنداهوايلاس.



المحتجين

وقال الوزير بعد وقت قصير من إعلان الشرطة وفاة أحد المتظاهرين: "نأسف لمقتل شخصين وعدة جرحى بعد الاشتباكات، وأحث السكان على التزام الهدوء".



الاحتجاجات فى بيرو

وخرجت مظاهرات في مدن مختلفة في شمال وجنوب الأنديز، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق بيدرو كاستيلو ، الذي أقاله الكونجرس الأربعاء الماضى واحتجز منذ ذلك الحين في وحدة للشرطة الوطنية في ليما.



شرطة بيرو

واحتشد آلاف الأشخاص في شوارع كاخاماركا وأريكويبا وتاكنا وأنداهوايلاس وهوانكايو وكوسكو وبونو ، من بين مناطق أخرى، بحسب صور بثتها محطات التلفزيون المحلية.