اليوم السابع
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بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ووزارة التعاون الدولى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:12 م
بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ووزارة التعاون الدولى جانب من الحضور
كتب: وليد عبد السلام

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وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بروتوكول تعاون مشترك لمدة خمس سنوات مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي لتطوير مصنع الأطراف الصناعية بمرسى مطروح التابع للأمانة.

وأكد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ان توقيع اتفاق التعاون المشترك يعد سعيا لتحقيق التكامل والتعاون والتنسيق فى تكنولوجيا الاطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من خلال تقديم الخبرة اللازمة التى تتمتع بها الهيئة، وإعداد كوادر طبية متخصصة فى مجالات جراحات العظام والعلاج الطبيعى والتأهيل البدنى والنفسى، والقيام بتدريب الأطقم العاملة بالمصنع عمليا بمصنع الأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركى العصبي الذي يعد صرحا متميزا من صروح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

كما سيتضمن بروتوكول التعاون قيام الهيئة بعمل دراسة متكاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة لذوى القدرات الخاصة لتوفير خدمة متكاملة مميزة ، حيث سيتم توفير رعاية طبية متكاملة وعلاج للأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والكلى والرمد لذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية المتطورة.

ويأتى ذلك في إطار السياسة العامة للدولة المتضمنة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والإرتقاء بمنظومة الأطراف الصناعية بوجه خاص، ووضع تصور لإنشاء كيان ضخم (مجمع صناعي للأجهزة التعويضية) لذوي القدرات الخاصة، بجانب إستغلال جميع الكيانات التي تعمل في مجال الأطراف الصناعية بالدولة ، وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالدولة نحو تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى المنطقة الغربية والساحل الشمالى من العلمين وحتى الحمام لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين

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 توقيع البروتوكول 

الصحة

الالغام

التعاون الدولى

المستشفيات التعليمية



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