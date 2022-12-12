بدء نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية "فض اعتصام النهضة"

كتب إيهاب المهندس - سليم على

بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.