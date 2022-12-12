بدء مؤتمر إسهامات البحوث النوعية بـ"حياة كريمة" لتحقيق رؤية مصر بجامعة طنطا

الغربية فريق محافظات

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية التربية النوعية، بعنوان "إسهامات البحوث النوعية فى مبادرة حياة كريمة لتحقيق رؤية مصر 2039"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن المؤتمر لتعزيز دور الجامعة فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تعد من أهم المبادرات فى العصر الحديث، مشيرا إلى أن المؤتمر منصة لتبادل الخبرات البحثية وعرض كل ما هو جديد في مجال التعليم النوعى، وتقديم مخرجات تعمل على تطوير التعليم النوعي والارتقاء بدوره فى خدمة المجتمع، وكذلك الارتقاء بقدرات ومعارف ومهارات الباحثين لتحقيق تنمية المجتمع وتعزيز امكانياته ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والموهبين ، تحقيقا لاهداف رؤية مصر 2030.

صرح الدكتور كمال عكاشة، أن البحث العلمي هو القوة الدافعة للتنمية الاجتماعية والعلمية، من حيث إدراك المشكلات ثم الوصول للحلول والحلول البديلة لرفع مستوي التعليم، تعزيزا لفكرة الاستثمار الانساني في الافكار من خلال البحث عن زيادة المعرفة والابتكار،موضحا ان المؤتمر يعد فرصة لنقل وتبادل الخبرات البحثية فى مجال التعليم النوعي إيمانا بالدور الفعال الذى تقوم به الجامعة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة رانيا الإمام، أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل دور البحوث النوعية ، وتوظيفها فى تحسين بيئة سوق العمل ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق حياة كريمة، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة، لتكون الكلية منارة في التعليم النوعي محليا ودوليا، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل فى " التربية الفنية، التربية الموسيقية، تكنولوجيا التعليم (حاسب- عام) ، الاقتصاد المنزلى ، الإعلام التربوى (صحافة_ مسرح)."

شارك فى المؤتمر الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، والدكتور مينا ماهر مدير ادارة التدريب بنادى تكنولوجيا المعلومات بالمنصورة ووكلاء الكليه وعدد من اعضاء هيئة التدريس وبعض من العمداء والقيادات السابقة بالكلية.