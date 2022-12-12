بحوزته 5 أسطوانات هيروين.. تجديد حبس عاطل متهم بحيازة مخدرات في المقطم

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى المقطم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عدد 5 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 1,25 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - عدد 20 ألف قرص مخدرة متنوع - سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى.