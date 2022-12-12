بأسلوب التسلق.. تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - كسر النوافذ"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.