اليوم السابع
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بأسلوب التسلق.. تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بمدينة بدر

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:43 ص
بأسلوب التسلق.. تجديد حبس عصابة سرقة المساكن بمدينة بدر حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).  
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - المسروقات المستولى عليها).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - كسر النوافذ"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.
 
 

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