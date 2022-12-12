انفراجة في توفر الكهرباء بالنرويج.. ومسئول يزف بشري سارة للمواطنين

نهى الطويل

أصدر رئيس مرفق تنظيم الطاقة بالنرويج كتيجيل لاند اليوم الإثنين بيانا نقلته وكالة رويترز أن بلاده لن تحتاج إلى ترشيد استخدام الكهرباء خلال هذا الشتاء أو حتى الربيع فى حالة استمرار البرد بالرغم من التحديات الخاصة بتوليد الطاقة، حيث كان قد صدر بيان سابق باحتمالية فرض قيود على تغذية المبانى بالكهرباء.

وسبب ذلك الانذار كان قلة الأمطار طوال العام مما تسبب فى نقص منسوب خزانات السدود التى تعتمد عليها النرويج بشكل كبير للحصول على الكهرباء. ولكن موسم الخريف عوض تلك الفترة الصعبة. ولهذا السبب طالب لاند مشغلى السدود بعدم الافراط فى تمرير المياه من تلك السدود حيث من المتوقع أن تستمر تحديات توليد الكهرباء فى موسم شتاء العام القادم.

وبالرغم من توفر الكهرباء بشكل معقول الا أن من المتوقع تضاعف أسعار الكهرباء فى الجزء الجنوبى من البلاد وهو المنطقة المأهولة بالسكان حيث سيسجل سعر الكيلووات ساعة حوالى 200 يورو بعد أن كان 75 يورو عام 2021, فى حين أن الأسعار فى الأعوام السابقة لم تكن تتجاوز 50 يورو.