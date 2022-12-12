انطلاق الحوار الوطني بالغردقة حول السياسات المطلوبة لتعزيز السياحة.. صور

انطلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الغردقة، الحوار الوطنى الذى ينظمه حزب حماة الوطن حول السياسات المطلوبة لتعزيز ومساهمة السياحة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الحوار عدد من رجال الاعمال ومستثمرى البحر الاحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة حيث قال محمد الشناوى، أمين أمانة حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن أهمية الحوار الوطنى التى ينظمها الحزب بأحد فنادق الغردقة، بهدف التنمية المستدامة للنشاط السياحى، وكذلك الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأضاف: نسعى لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد أن الحوار الوطنى اليوم بالبحر الأحمر يضم عدد من المستثمرين ومديرى العموم، ورؤساء القطاعات بالقطاع السياحى، والفندقة للمشاركة الفعالة التى سوف يكون لها الأثر لتحقيق هدف نسعى إليه جميعا.

فيما أكد رامى فايز، أمين أمانة الانشطة السياحية، أن الهدف من الحوار الوطنى مناقشة تحقيق هدف الحصول على 30 مليون سائح سنوى، ووجود ميزة تنافسية فريدة لمصر تتمثل فى تاريخها العريق وكنوز عديدة من الآثار الشاهدة على هذا التاريخ والحضارات المتعاقبة وتنوع المقومات السياحية على النحو الذى يلبى كافة الأذواق ومختلف احتياجات السائحين المستهدفين، مع توفر الطقس المناسب لفترات طويلة على مدار العام لكل مقوم، وبرامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة التى أدت إلى تحقيق نقلة كبرى فى مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق.



الحوار الوطني بالغردقة -



الحوار يناقش خطة التنمية المستدامة للنشاط السياحي



المشاركين في الحوار الوطني بالغردقة