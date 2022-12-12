اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

انتخاب وزير النفط العراقي لرئاسة منظمة "أوابك"

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:01 م
انتخاب وزير النفط العراقي لرئاسة منظمة "أوابك" اوبك
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتخب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رئيسا لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة للعام 2023، وذلك في ختام اجتماع مجلس وزراء المنظمة اليوم في الكويت.

وتم انتخاب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني رئيسا لمجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوابك" بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي.

وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني حرص العراق على تفعيل دور منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك "، وأهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الاسواق العالمية ، والدول المنتجة للنفط.

وقال عبد الغني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، خلال مشاركته في الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، إن أغلب الدول العربية المنضوية في منظمة "أوابك" تمثل وتشكل ثقلا كبيرا في الانتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب إعادة النظر في نظامها الأساسي، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تتطلعاتها في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية.

وأشار عبد الغني إلى أهم التحديات التي تواجه الاسواق النفطية، هي "جيوسياسية "، وصحية ، والحروب والتوترات العسكرية، مشددا على "أننا نعمل في "أوبك+" للتخفيف من كل هذه المؤثرات.


العراق

الكويت

أوبك

انتخب وزير النفط العراقي

رئيس مجلس وزراء منظمة أوابك

دورته الجديدة للعام 2023



الموضوعات المتعلقة

وزير الطاقة السعودى: أوبك+ تسعى للحد من التقلبات بأسعار النفط وتعزيز فرص الاستثمار

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:34 ص

القمة الخليجية الـ43 تؤكد: أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من الأمن العربى.. وندعم سيادة الشعب الفلسطينى على جميع الأراضى الفلسطينية.. وقرارات "أوبك+" تهدف لتحقيق التوازن فى أسواق النفط

السبت، 10 ديسمبر 2022 12:30 ص

مراسل القاهرة الإخبارية: قرار "أوبك+" يؤدى لتحجيم دخول النفط الروسي إلى الدول الأوروبية

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 06:16 م

مراسل "القاهرة الإخبارية": أوبك+ تريد البقاء في خلفية الصورة بعيدا عن الضوء

الأحد، 04 ديسمبر 2022 08:30 م

وزير الطاقة الجزائري: أوبك وحلفاؤها قرروا خفض الإنتاج بـ2 مليون برميل يوميًا

الأحد، 04 ديسمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة