اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 28 رحلة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم الإثنين، 28 رحلة طيران دولية، يستقبلها المطار من اليوم حتى الجمعة، ضمن 68 رحلة أسبوعية، بدأ في استقبالها منذ بداية الأسبوع وحتي نهايته، حيث تقوم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات الوصول للسياح، للاستمتاع بأجازاتهم على شواطئ الغردقة.

وتبين من جداول التشغيل، أنه من المقرر أن تصل اليوم الإثنين، رحلة واحدة للمطار، وتصل غدا الثلاثاء 9 رحلات، بينما يستقبل المطار يوم الأربعاء المقبل 6 رحلات، و7 رحلات يوم الخميس المقبل، ويستقبل 5 رحلات يوم الجمعة المقبلة وبنهاية الأسبوع.

كما تبين من جدول الرحلات الأسبوعية، التي تصل على مدار الأسبوع، أن تلك الرحلات تصل من 9 دول اوربية وتصل تحديدا 3 رحلات منها من بلجيكا، و4 من هولندا، و9 من ايطاليا و19 رحلة من المانيا.

كما تصل 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا. !4 رحلات من سويسرا، و4 مصري داخلي، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.