النمسا تخصص 500 مليون يورو إضافية لتمديد دعم الإسكان وتوفير التدفئة

أ.ش.أ

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمديد دعم الإسكان وتوفير التدفئة، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص 50 مليون يورو لتدابير مكافحة التشرد.

وقال نيهمر، في تصريح اليوم الاثنين، إن الحكومة ستستمر في دعم تكلفة الطاقة للشركات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغاز، مشيرا إلى أن الإجراءات التنفيذية قيد التفاوض حاليًا بين وزارات المالية والاقتصاد والبنية التحتية ويجب أن تصبح متوفرة قبل حلول عيد الميلاد.

وأوضح المستشار النمساوي، أن الحكومة قامت باتخاذ تدابير مضادة تحول دون إخلاء المساكن في حالة عجز بعض الافراد عن سداد تكلفة الايجار والطاقة.

يشار إلى أن أسعار الوقود انخفضت بشكل كبير في النمسا والعالم منذ بدء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في تطبيق سقف لاسعار النفط الروسي في 5 ديسمبر الجاري وبحث تطبيق نفس الشىء على الغاز .