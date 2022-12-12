النقل: ميناء الإسكندرية يصل للحد الأقصى للتداول خلال 2022

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، أن الممر الملاحى من بحيرة فيكتوريا للبحر المتوسط، تكلفتها أقل بالنسبة لتكلفة النقل الحالية، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يشهد حركة تطوير كبير ستجعلة من الموانئ الرائدة فى العالم.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، خلال الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل لمناقشة انشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أن مصر تقوم بتطوير ميناء الإسكندرية ليكون المحور الاهم ووضعة على خريطة الملاحة العالمية، ويعتبر محور ربط لجميع المشروعات التى تهدف للربط مع الدول الأفريقية.

وأعلن "شاهين" أن ميناء الإسكندرية استقبل 3750 سفينه خلال العام 2022، ووصلت الميناء للحد الأقصى لمعدل التداول بالميناء، وهو اكبر معدل لحركة التداول رغم جائحة كورونا.

وتابع: من المخطط ربط ميناء الدخيلة مع ميناء السخنة من خلال القطار السريع، ونستهدف للتحول لميناء زكى اخضر، وتحويله الى ميناء الأسكندرية الكبير، وكذلك جارى ميكنة جميع الإجراءات التتى تتم بالميناء وهو ما يقلل زمن تواجد السفن بالميناء مما يعمل على زيادة حجم التداول.