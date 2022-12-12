المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته مخدر نبات الحشيش بقصد الإتجار.

وتعود تفاصيل القضية رقم 3363 لسنة 2022 جنايات الجنوب، والمقيدة برقم 1338 لسنة 2022 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 20 أكتوبر 2022، باتهام المدعو "ا.ا.م"، عامل، بحيازة مخدر نبات الحشيش بقصد الإتجار، بنطاق دائرة قسم الجنوب أول.

أحال المستشار أحمد يسري،المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات.