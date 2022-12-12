المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تكرم محافظ أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

كرمت إدارة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، فى الاحتفالية التى أقيمت بالمتحف المصرى الكبير وذلك تقديراً لجهوده الملموسة والملحوظة فى دعم جهود المبادرة.



حضر حفل التكريم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وأيضاً الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.



يأتى تنظيم هذه الفعاليات فى إطار تنفيذ المجلس القومى للمرأة لأنشطة حملة الـ 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ، والإحتفال بالنتائج المبهرة التى تحققت من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لها.



وتهدف مبادرة " دوى " إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن أنفسهن ( بصوت عالى ) بدون خجل " دوى " وهو فعل يعنى الصوت العالى والتأثير والكلام عن مشاكلهن فى المنزل والمدرسة وذلك تحت شعار " حكايتك تكمل حكايتهم – قوة حكى القصص "، وتستهدف المبادرة الفئة العمرية لطالبات المرحلة الإعدادية.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن شركاء المبادرة تتمثل فى التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة.



وتأتى محافظة أسوان ضمن 6 محافظات هى الأقصر وقنا وسوهاج ومطروح وأسيوط ، لافته بأنه تم تنفيذ مبادرة دوى داخل مدارس 18 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وقد تم إجراء تقييم لحلقات الحملة والتى حققت نتائج إيجابية ، وتفاعل الفتيات مع أفكار ورؤى الحملة.



