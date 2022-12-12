القافلة الطبية بفايد في الإسماعيلية تستقبل 500 مواطن في أول أيامها.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب العقاد التي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 500 مواطن في أول أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمركز شباب العقاد التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة، وعيادة للأسنان ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلي التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 135 مواطنا بعيادة الباطنة و 78 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 35سيدة بالإضافة إلى استقبال 147 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 27 حالة بالإضافة إلى 35 سيدة بعيادة النساء أما عيادة الكشف عن أمراض الضغط والسكر استقبلت 43 حالة، فضلًا عن صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب العقاد التابع لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.