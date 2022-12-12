الفراولة والجو البارد ليلاً.. أهم المعلومات لعدم تأثر المحصول

مع دخول الطقس البارد أو شديد البرودة يبدأ حدوث نقص فى إمدادات عنصري الكالسيوم والبورون لنبات الفراولة، ويحدث أحيانا ظهور مكثف من الأعراض و احتراق فى حواف أوراق الفراولة وتشوهها، ويمتد للثمار فيشوهها .
وتزيد الأعراض في وجود عدد من العوامل:
1- الحرارة المنخفضة ولمدة طويلة خاصة خلال التلقيح ونمو الثمار.
2- حدوث الصقيع.
3- الإفراط في السماد النتروجيني “الأزوتي”.
4- الأمطار أو الندى الغزير والتي قد تؤدي إلى تخفيف سوائل ميسم الزهرة وبالتالي تؤثر سلبا في ضعف التلقيح فتتشوه ثمار الفراولة لاحقا.
5- عدم انتظام درجات الحرارة والإضاءة اثناء نضج ثمار الفراولة.
6- جفاف التربة.
7- زيادة استخدامات منظمات النمو.
يوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ضرورة تنفيذ عدد من التعليمات:
1- سرعة تكثيف إضافة عنصري الكالسيوم والبورون عن طريق الرش الورقي أو إضافة أرضية "منفردة" بالتبادل مع عنصري البوتاسيوم والماغنيسيوم.
2- تخفيف إضافة الآزوت.
3- اتزان فى معدلات الري.
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