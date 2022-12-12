اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد 6 يناير بكنيسة قصر الدوبارة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:44 م
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد 6 يناير بكنيسة قصر الدوبارة احتفال الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. 
 
وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
 
ومن المقرر أن يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.
 

الطائفه الانجيليه

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد



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