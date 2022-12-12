"الصرف الصحى بالإسكندرية" تنهي الاستجابة لـ 43 ألف شكوى خلال عام 2022

استقبلت شركة صرف صحى الإسكندرية، خلال عام 2022 , 42 ألف و600 شكوى واستفسار هاتفى من قبل المواطنين بمختلف مناطق الشركة على مستوى محافظة الإسكندرية بخلاف 533 شكوى استقبلها مركز خدمة العملاء.

وقال اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، أن الشركة تتلقى الشكاوى والبلاغات عبر جميع قنوات التواصل المفتوحة مع المواطنين سواء الخط الساخن 175أو رقم الواتساب الخاص بالشركة 01201175175 أو من خلال منفذ خدمة العملاء بالديوان العام، بخلاف الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى.

وأوضح رئيس الشركة، أن شكاوى الخط الساخن تنوعت ما بين " طفح صرف صحى – طلب سيارة كسح - غطاء بالوعة- أرتفاع منسوب المياه - تعديات - رفع رواسب - هبوطات".

وأضاف، أن الشكاوى الهاتفية شملت عدد (2448) شكوى بمنطقة الجمرك، وعدد (2766) شكوى بمنطقة العامرية، وعدد (10367) شكوى بمنطقة العجمى، وعدد (9615) شكوى بمنطقة المنتزة 1، وعدد (4992) شكوى بمنطقة المنتزة 2، وعدد (375) شكوى بمنطقة شرق، وعدد (4599) شكوى بمنطقة غرب، وعدد (7619) شكوى بمنطقة وسط بخلاف 533 شكوى موزعة على 136 شكوى من البوابة الحكومية و169 شكاوى الإدارة و150 شكوى واتس أب صوتك مسموع و78 شكوى مياه.

وأكد اللواء محمود نافع، أن الشركة تولى اهتماما كبيراً لتوسيع قاعدة استقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم وذلك فى إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له.

وأن الإنتهاء من شكوى المواطنين بالمحافظة ومتابعتها هى أهم أولويات العمل بالشركة، وتقوم الإدارة العامة للخط الساخن والإدارة العامة لخدمة العملاء بإستقبال جميع شكاوى المواطنين سواء بحضور المواطن أو بالاتصال من أى هاتف على رقم 175 وإرسالها للمختص للعمل على حلها والمتابعة مع المواطن صاحب الشكوى والإطمئنان على زوال سبب الشكوى.

وناشد سيادته السادة مواطنى محافظة الإسكندرية الإبلاغ عن أى شكوى تخص الصرف الصحى على رقم الخط الساخن 175 أو على رقم الواتس 01201175175 على مدار 24 ساعة.