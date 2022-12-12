اليوم السابع
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الصحة: استمرار فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:00 ص
الصحة: استمرار فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
كتب ــ وليد عبد السلام

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تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال نشاطها اليوم الإثنين لليوم الثانى علي التوالى فى جميع محافظات الجمهورية.
 
وأكدت وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.
 
وأوضحت الوزارة، أن أعمال الحملة ستستمر بجميع محافظات الجمهورية، حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتاً إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.
 
وأشار ت إلي توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التي تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.
 
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004. 
 
 

التطعيم ضد شلل الأطفال

شلل الأطفال

الصحه

وزارة الصحة



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