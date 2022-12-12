السجن 3 إلى 15 سنة مشدد لـ 3 متهمين زوروا توكيلات للاستيلاء على 4 أفدنة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار رفيق رؤف يعقوب، والمستشار أكرم محمدين الفاضلى، بالسجن المشدد غيابيا 15سنة لكل من " ر.س.ع" و" ص.م.ال"، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م.م.ال"، ومصادرة المحررات المزورة والزامهم بالمصاريف الجنائية، وأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، ومصاريف الدعوى المدنية، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28939 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية توكيلات بيع.



كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهم الأول " ر.س.ع" بالاشتراك مع المتهمين كل من " ص.م.ال" و" م.م.ال" واخر مجهول فى تزوير التوكيل رقم 1572 توثيق المنتزه ثان، وكذلك التوكيل رقم 5223 توثيق كفر الدوار وذلك من الاستيلاء على مساحة 4 افدنه من الأرض ملك المجنى عليه "م.ع.خ" صاحب شركة سياحة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.