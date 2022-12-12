السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين المتهم "ر.م.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز طهطا.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله وعماد محمد عبد الرحمن بأمانة سر محمد عبد الحميد حسن وأحمد سعد.



تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء ،وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 10لفافات من الهيروين و3 قطع من الحشيش وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





