اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات على عامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ببورسعيد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 06:32 م
السجن المشدد 6 سنوات على عامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ببورسعيد محكمة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن المشدد على شاب لمدة 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. 
 
وتعود تفاصيل القضية رقم 6035 لسنة 2022 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1129 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إنه في يوم 4 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم الضواحي، أحرز المتهم "إ. م. م" البالغ من العمر 23 سنة، ويعمل بالسباكة، مخدر الهيروين ومخدر آخر، وذلك بقصد الاتجار، وكذلك تم ضبطه بسلاح أبيض "مطواة". 
 
وجاءت في ملاحظات النيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم ب 66 لفافة ورقية من مخدر الهيروين و24 لفافة ورقية من مخدر الميتامفيتامين المخدر.
 
 
 
 
 
 

 


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