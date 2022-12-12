السجن المشدد 6 سنوات على عامل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ببورسعيد

وتعود تفاصيل القضية رقم 6035 لسنة 2022 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1129 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إنه في يوم 4 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم الضواحي، أحرز المتهم "إ. م. م" البالغ من العمر 23 سنة، ويعمل بالسباكة، مخدر الهيروين ومخدر آخر، وذلك بقصد الاتجار، وكذلك تم ضبطه بسلاح أبيض "مطواة".

وجاءت في ملاحظات النيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم ب 66 لفافة ورقية من مخدر الهيروين و24 لفافة ورقية من مخدر الميتامفيتامين المخدر.