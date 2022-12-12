السجن المشدد 15عاما للص العامرية بسبب سرقته مسنة داخل منزلها فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي إبراهيم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد العكاوي، والمستشار إمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة سيد البتانوني، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالسرقة وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13934 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بسرقتها داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال تواجد المجني عليها "و.ع.م" 64 سنة ربة منزل بالشقة محل سكنها ليلا قام المتهم " أ.ع.م" عاطل ومسجل سرقات ، بالدلوف الي شقتها بعد أن قام بكسر احدي النوافذ ، وعند مشاهدتها للمتهم، قام بتكميم فمها وقيدها مهددا إياها بالتعدي عليها مستخدما سلاح أبيض مطوة ، واستولي علي مشغولاتها الذهبية وبعض المبالغ المالية وفر هاربا ، وتحرر محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.