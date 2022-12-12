السجن المشدد 10 أعوام ل 3 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع محمد.ع، مزارع، أثناء ذهابه إلي الأرض الزراعية وبعد إصابته بطلقات نارية وسلاح أبيض وذلك بسبب خلافات على حد فاصل مع عبد القادر.ع، وأحمد.ع، وتركية، ج، بدائرة مركز قنا



تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 1027 لسنة 2022 كلي قنا والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 أعوام.