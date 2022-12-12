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السجن المشدد 10 أعوام لـ3 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:01 م
السجن المشدد 10 أعوام لـ3 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا سجن أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 10 أعوام لـ3 متهمين بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات على حد فاصل.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع محمد.ع، مزارع، أثناء ذهابه إلى الأرض الزراعية، بعد إصابته بطلقات نارية وسلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل مع عبد القادر.ع، وأحمد.ع، وتركية، ج، بدائرة مركز قنا.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 1027 لسنة 2022  كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 أعوام.

 


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