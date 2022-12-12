السجن المشدد 10 أعوام لـ3 أشخاص بتهمة قتل مزارع بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع محمد.ع، مزارع، أثناء ذهابه إلى الأرض الزراعية، بعد إصابته بطلقات نارية وسلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل مع عبد القادر.ع، وأحمد.ع، وتركية، ج، بدائرة مركز قنا.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 1027 لسنة 2022 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 أعوام.