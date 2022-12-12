الرقابة المالية تصدر دليل اجتياز اختبارات الوظائف الرئيسية بالقطاع غير المصرفي

كتب هانى الحوتى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2022 بشأن اختبارات الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تيسيرًا على راغبي شغل الوظائف الرئيسية في ضوء وجوب اجتيازهم للاختبارات التي تعقدها الهيئة في هذا الشأن حتى يتسنى لهم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهام عملهم وفقًا لما تنظمه الضوابط الصادرة من الهيئة حسب طبيعة ومهام الوظيفة وكذا طبيعة نشاط الشركات وذلك على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية فإنه يتم العمل على إعداد وتنفيذ خطة إعادة هيكلة كاملة عملية اختبارات كافة الوظائف الرئيسية والمهنيين العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة تشمل كيفية إعداد الاختبارات والمناهج العلمية والبرامج والتطبيقات العملية اللازمة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالشركات حسب تخصصاتهم المختلفة مع ضرورة الإلمام بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة باعتبار ذلك ركيزة أساسية في ممارسة أعمال الشركات بما يضمن كفاءة التشغيل وزيادة نمو الأعمال مع حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

أوضح "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه تم إعداد دليل رقمي بالتشريعات محل الاختبار للوظائف الرئيسية في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، يحتوي الدليل على الروابط الإلكترونية للتشريعات المشار إليها بالشكل الذي يمكن المتقدمين للاختبارات بالهيئة من سهولة الوصول والاطلاع على المحتوى التشريعي مع التأكيد على ضرورة المعرفة بتلك التشريعات والضوابط الرقابية الواردة بالدليل المرفق بالكتاب الدوري وكذا المراجعة بشكل مستمر للوقوف على أي تعديلات أو تحديثات تصدرها الهيئة في هذا الشأن، كما يتم التنبيه على أنه بجانب التشريعات والضوابط الرقابية فإن الاختبارات تشمل الأمور الفنية حسب الاختصاصات الوظيفية وذلك لإحداث تغيير جذري في تدريب المهنيين والعاملين في المجالات الخاضعة لإشراف الهيئة، لتحقيق نمو وتطوير مستدام.

وتضمن الكتاب الدوري المهن والوظائف في الشركات العاملة في مجال سوق رأس المال، وظائف شركات التأمين، وظائف الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وظائف شركات التمويل العقاري، وظائف شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وظائف شركات التمويل الاستهلاكي، الرئيسية مثل العضو المنتدب لجميع الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي ، والمراقب الداخلي لجميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالإضافة إلى مديري الفروع "أ" و "ب وما تضمنه القرار رقم 24 لسنة 2007 لشركات السمسرة في الأوراق المالية وكذا مسئولي إعادة التأمين والاكتتاب والتعويضات والاستثمار بشركات التأمين، مدير الشئون القانونية لشركات التمويل العقاري، مدير الائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية، المدير المالي لشركات التمويل، المدير التنفيذي للنشاط للشركات التي تزاول أكثر من نشاط أو لمقدمي التمويل الاستهلاكي.