الرئيس الأوكرانى يعلن المشاركة فى قمة مجموعة السبع الافتراضية

وقال زيلينسكي في معرض تعقيبه على نتائج محادثته مع بايدن - حسب ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، إن أوكرانيا ستشارك في قمة مجموعة السبع الافتراضية.

وأضاف: "تحدثت للتو مع الرئيس جوزيف بايدن .. وكالعادة، كانت محادثات مفيدة.. وكان هنالك اتفاقيات قوية.. ستُعقد قمة مجموعة السبع اليوم وستشارك أوكرانيا.. لقد نسقنا مواقفنا مع الولايات المتحدة قبل القمة الافتراضية مع مجموعة السبع".

وتابع زيلينسكي قائلا: "كان من دواعي سروري أن شعرت في المحادثة بأنه يُنظر لصيغة السلام الخاصة بنا بشكل إيجابي.. وهذا الأمر يبعث على التفاؤل.. لقد بدأنا العمل على"قمة سلام" عالمية، قمة ستجعل صيغة السلام الأوكرانية حقيقة واقعة".

وأفاد بأنه "كلما أسرعنا في تنفيذ نقاط صيغة السلام، زادت قوة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وضمانات الجميع الأمنية في أوروبا".

يذكر أنه في منتصف نوفمبر الماضي، اقترح زيلينسكي خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط، من وحدة الأراضي إلى مصير الأسرى مرورًا بالأمن الغذائي في أوكرانيا.