الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط إحتيالياً تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية – على خلاف الحقيقة - وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ (7 ملايين جنيه).