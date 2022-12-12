الداخلية تضبط 1845 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت عن ضبط 1845 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3,750 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا (75) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (618,950 طن أرز شعير "عينى") .. ضبط (8) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (82,478 طن "سكر – مكرونة – زيت طعام – مسلى" – 750 كيلو جرام دقيق أبيض "عينى" – 75762 عبوة زيت طعام) ، وكذا ضبط (498) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (10,950طن دقيق أبيض "عينى" – 21,805 طن " سكر – مكرونة – زيت طعام - عدس – ملح – مسلى – أعلاف" – 8520 عبوة منظفات صناعية – 9800 قطعة بسكويت - 7618 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (916) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 333 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 268 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 291 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (73,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 4,730 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") وكذا ضبط (37) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,679 طن "سكر - مكرونة" تموينى – 240 عبوة "زيت – مكرونة" تموينى - 71920 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين" – 697 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (823,857 طن "مستندى – عينى") أبرزها (73,050 طن دقيق بلدى "مستندى" – 4,730 طن دقيق بلدى "عينى" - 11,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,679 طن "سكر – مكرونة" تموينى – 4,965 طن أرز أبيض "عينى" – 618,950 طن أرز شعير "عينى" - 104,283 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 240 عبوة "زيت – مكرونة" تموينى – 75762 عبوة زيت طعام – 8520 عبوة منظفات صناعية – 7618 عبوة سجائر - 71920 لتر مواد بترولية – 9800 قطعة بسكويت – 697 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى :-

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه كمية قدرها (65,6 طن "دقيق بلدى مدعم مستندى) قام المذكور بالتصرف فيها بالإتجار فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (36,39 طن "مسلى – زيت طعام" – 75762 عبوة زيت طعام) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (31 طن "مكرونة") معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (12 طن زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (4,5 طن "مكرونة – سكر حر) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (63000 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (75) قضية بمضبوطات بلغت (618,950 طن "أرز شعير"، وضبط (مالك مفرمة لحوم - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,1 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتحضير الوجبات الجاهزة بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (2,7 طن "مقطعات دواجن - لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص - بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "سكر حر – نشا – عسل جلوكوز) معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج ، (17500 قطعة حلوى جافة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين و تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (57) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (7878عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا أبرزها ضبط (صاحب مخزن تعبئة زيوت خاص بماكينات الخياطة والشعر- كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر) لإدارته المخزن بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة زيوت ماكينات الخياطة والشعر مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المخزن على (2000 لتر زيوت ماكينات الخياطة والشعر "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- عدد كبير من العبوات الفارغة والملصقات)، وضبط (صاحب مصنع مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإستخدامه علامة تجارية "مملوكة للغير" وحيازة سلع غذائية مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها، وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية وعدم وجود سجل صناعى للمصنع بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (2,200 طن دقيق- 525 كيلو جرام نشا- عدد ٥٠٠ قطعة جلاش "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل)، وضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم- كائنة دائرة قسم شرطة روض الفرج) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل الثلاجة على (2,250طن دواجن مجمدة "مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى").