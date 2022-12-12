الداخلية تضبط 167 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 824 طن مواد غذائية وغير غذائية .

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 167 طن.

وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 624 طن.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 33 طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية من بينها 333 قضية "خبز ناقص الوزن" و268 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".