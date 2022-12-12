الداخلية تداهم كيانات تعليمية غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئولى بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة)، والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد (2) كيان تعليمى غير مرخصان بنطاق محافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة ذلك النشاط غير المشروع، حيث تم ضبط (أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) يديرها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) واتخاذه من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.، و (أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا) تديرها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا) ، وإتخاذها من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.

كما أضافت التحريات بقيام مسئولى الأكاديميتين بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالهما بأنهما وكلاء معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد ومنحهم للدارسين لديهما شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، مما مكنهم من إستقطاب العديد من الطلاب راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

كما ضُبط بحوزة المتهمين (عدد من شهادات التخرج خالية البيانات فى تخصصات دراسية مختلفة – أكلاشيهات تحمل إسم الأكاديميات – طلبات تسجيل للالتحاق بالعام الدراسى – كارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين - إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلاب الدارسين– مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين – مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة فى تخصصات طبية مختلفة)، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.