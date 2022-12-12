الحوار المجتمعى ببسيون يعلن مشاريع تعليمية وصحية وتوصيل غاز ورصف طرق.. صور

أقيم مساء اليوم بقرى كتامة و قرانشو في مركز بسيون، الحوار المجتمعى، للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق القرى، وشرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية كتامة وقرانشو وتوابعها.

بحضور نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظ الغربية، والمحاسب إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتورة جيهان الذهبي، والدكتورة زينب سامي، ومصطفى حتاتة من المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس عبد القادر حراز الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية، والدكتورة نشوى ماجد من مديرية الصحة، وبمشاركة أهالى قريتي كتامة و قرانشو وتوابعها.

تم خلال اللقاء الاستماع لمقترحات ومطالب أهالى القريتين، وتم التأكيد لأهالى القرية، على أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إقامة مشروعات تنمية بشرية و تمكين اقتصادى مثل زراعة الأسطح بمنتجات مثمرة تكون مصدر للدخل و إقامة مشاغل لتدريب السيدات على الخياطة و تدريب الشباب على صيانة المحمول و الشاشات و الكمبيوتر و ملتقيات توظيف للشباب و سوف تقام مشروعات تعليمية منها تطوير و رفع كفاءة و إقامة مدارس جديدة ومشاريع مياة الشرب والصرف الصحى،والاتصالات والكهرباء وملاعب ورعاية صحية ح وتمكين اقتصادى الي جانب أعمال رصف الطرق وتوصيل الغاز لهذه القرى كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية.

شارك فى الحضور رؤساء الوحدات المحلية واعداد غفيرة من أهالي القريتين.