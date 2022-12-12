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الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على شخصين حاولا تهريب مخدر الحشيش في بورسعيد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:35 م
الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على شخصين حاولا تهريب مخدر الحشيش في بورسعيد أحمد مندور عبد الله
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحى تامر أحمد رضا الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد على شخصين حاولا تهريب مخدر الحشيش

 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 يوليو من عام 2022، حيث حاول المتهمان « ع أ ع ر - ح ع م ا»، الأول فنى تشغيل بالتربية والتعليم والثانى عاطل، نقل الحشيش المخدر بقصد الإتجار، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن القطع البنية اللون المضبوطة، هى لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ عددها 331 قطعة مستطيلة.

 

حكمت المحكمة، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيها عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.

 

 


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