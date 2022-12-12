الجامعة العربية تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة

بيشوى رمزى

تنظم جامعة الدول العربية عددا من الفعاليات بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 13 ديسمبر من كل عام.



وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، اليوم بأنه مواصلة لاهتمام جامعة الدول العربية بالأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم أحد أهم فئات المجتمع، فإن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، ستنظم اجتماعا لكبار المسئولين حول مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعداد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، يومي 13 و14 ديسمبر 2022، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيداً لعرض نتائجه على وزراء الشئون الاجتماعية في اجتماع الدورة القادمة (42) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتمهيداً لرفعه إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة، المقرر عقدها خلال عام 2023، ليمثل هذا العقد نقلة نوعية هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال الهام، وبما ينعكس ايجاباً على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأعربت أبو غزالة، عن أملها في تنفيذ السياسات الناجعة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم الكريم، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات والأهداف ذات الصلة ضمن خطة 2030، وبالاستفادة من التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات، مشيرة إلى مبادرة "العيش باستقلالية"، التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، خلال أعمال معرض إكسبو أصحاب الهمم في دبي، 15 نوفمبر 2022، وبالشراكة مع اتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونيدو.