التموين: قرار رئيس الوزراء الخاص بالتسعير يشمل كافة السلع المقدمة للمواطن

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وجود السعر على المنتج لابد أن يكون طبيعيا ليعرف المستهلك ثمن المنتج، وإعلان صريح عن السلعة وخصائصها ومحتواها.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي: "يجب على كافة التجار الالتزام بتسعير السلع الغذائية.. ومصر لديها وفرة فى السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وهناك بعض التجار يخزن السلع لإحداث فجوة فى السلعة والمغالاة بها، ولكن الدولة تضرب بيد من حديد على يد كل من يقوم بهذا، ومن يتخلف عن الأسعار سيتم فرض عقوبة وغرامة عليهم".

وتابع: ضبطنا أسعار الدقيق بطرحه فى البورصة المصرية للسلع، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء يشمل كافة السلع المقدمة للمواطن.