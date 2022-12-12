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التعليم توجه بمراعاة أعياد الإخوة المسيحيين بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:29 ص
التعليم توجه بمراعاة أعياد الإخوة المسيحيين بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمراعاة أعياد الأخوة المسيحيين أثناء وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث من المقرر أن يتزامن يوم 7 يناير 2023 إجازة، موضحة أنه سيتم إتاحة وضع جداول الامتحانات بما يتناسب مع المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية وسيسمح للمديريات ببدء الامتحانات قبلها بأيام 9 يناير وفق لجداول الاختبارات.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، ردا على الاستفسارات بشأن الاستعانة بمعلمى المرحلة الإعدادية لسد العجز فى المرحلة الثانوية، مؤكدة أنه يجوز نقل معلمى المواد المختلفة للعمل بالمرحلة الثانوية نظرا لاجتيازهم التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين على المرحلة الثانوية ما عدا معلمى مادتى العلوم والدرسات الاجتماعية لاحتياجهم إلى تغيير مسمى.


التربية والتعليم

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