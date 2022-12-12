اليوم السابع
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"التعليم" تنظم مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:26 م
"التعليم" تنظم مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس جانب من الطلاب
كتب: محمود طه حسين

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تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة (لمحات من الهند) في الفترة من 2022/12/12 حتى 2022/12/15، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

 

جدير بالذكر أن مسابقة الرسم "لمحات من الهند" تقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

 

ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بمحافظات كل من (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والإسكندرية، والبحر الأحمر )، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

 


التربية والتعليم

لمحات من الهند

مسابقة لمحات من الهند

اخبار التعليم



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