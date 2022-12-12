التحقيق مع بلوجر وزوجها لاتهامهما بالنصب على المواطنين

كتب أحمد إسماعيل

فتحت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في واقعة اتهام 16 شخصا لبلوجر وزوجها وشقيقته وزوجها لاتهامهم بالنصب عليهم وحصولهم على أموال أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح .

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه وضبط وإحضار المتهم الهارب، فيما بدأت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المبلغين للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت قد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.