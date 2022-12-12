اليوم السابع
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الإثنين، 12 ديسمبر 2022 10:28 م
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التحفظ على 40 طن أرز أبيض وضبط بدال تموينى لتصرفه فى سلع خلال حملة بالدقهلية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:47 م
التحفظ على 40 طن أرز أبيض وضبط بدال تموينى لتصرفه فى سلع خلال حملة بالدقهلية الأرز - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تفتيشية مكبرة، استهدفت عددا من مخازن مضاربي ومحتكري السوق السوداء، وذلك بالتنسيق مع العميد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وسامى ابراهيم وايهاب رجب ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي. 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 40 طن أرز أبيض داخل أحد المضارب ناحية طلخا، وذلك لبيعه الأرز بأزيد من السعر الرسمى 
 
وفى سياق متصل تم ضبط بدال تموينى ناحية مركز المنصورة، لتصرفه فى سلع تموينية بقيمة إجمالية 8000  جنيه، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
 
وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المخالفين.
 
 
 
 

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