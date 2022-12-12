التحديات الإعلامية فى العصر الرقمى ومستقبل الإعلام بالجمهورية الجديدة فى مؤتمر علمى

كتب: محمد صبحى

تعقد كلية الإعلام cic ، يوم الأربعاء المقبل المؤتمر الإعلامى السادس تحت عنوان "التحديات والقضايا الإعلامية فى العصر الرقمى" على مدار يومى 14و15 ديسمبر 2022 بمقر الـ CIC بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور.

ويأتى المؤتمر فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية فى كافة القطاعات ومنها قطاع الإعلام.

وأشار الدكتور ممدوح القاضى رئيس مجلس إدارة CIC إن المؤتمر سيكون بمشاركه نخبه من رموز الإعلام المصرى وأبرزهم :ضياء رشوان- نقيب الصحفيين ورئيس الهيئه العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطنى ، وعبد الفتاح الجبالى -رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، والكاتب الصحفى علاء ثابت -رئيس تحرير جريدة الأهرام، و الدكتور عادل عبد الغفار -المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، والدكتور محمود مسلم-رئيس لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشيوخ المصرى.

ومن المقرر أن يشارك أيضا الدكتور عمرو الليثى - رئيس اتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية ، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام والكاتب الصحفى رفعت فياض والإعلامي نشأت الديهي المدير التنفيذي لقناة ten ونخبة من الإعلاميين ومقدمي البرامج الحوارية.

وأشارت الدكتورة آمال الغزاوى عميدة كلية الإعلام CIC إلى أن المؤتمر الذى ستستمر فعاليته على مدار يومين سيناقش 33 بحث عن القضايا الإعلامية فى العصر الرقمى ف مختلف القطاعات والتى سيتم مناقشتها من خلال اساتذه وعمداء الإعلام فى مصرمن خلال 7 جلسات علمية ستعقد بالتوازى على مدار يومى المؤتمر.

ومن دورها قالت الدكتورة ماجى الحلوانى رئيس مجلس إدارة إعلام CIC المؤتمر سيناقش محورين أساسيين وهما :"مستقبل خريجى الإعلام فى ظل تحديات العصر الرقمى"و"مستقبل الإعلام الرقمى فى الجمهورية الجديدة -الفرص والتحديات".