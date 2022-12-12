البورصة: تنفيذ صفقة على إحدى شركات التطوير العقارى بقيمة 20 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة منازل للتطوير العقاري بحجم تداول 4 ملايين سهم بقيمة 20 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على شركة التوفيق إيه تي أم للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بحجم تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 14.25 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 6.1 مليون سهم بقيمة 51.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.841 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.42%، والعرب على 19.73%، واستحوذت المؤسسات على 46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 65.4 مليون جنيه، 406.2 ألف جنيه، 356.5 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.7 مليون جنيه، 505.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 14723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2518 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6057 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4041 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة.